Festival lampu 'Tribute in Light' di Kota New York itu berlangsung untuk mengenang peristiwa 11 September (9/11) 17 tahun lalu.

12 September 2018 19:00 WIB Penghormatan 17 Tahun Tragedi WTC, Langit New York Bersinar New York: Sejumlah warga AS berduka saat memperingati 17 tahun serangan teroris 11 September 2001 lalu atau Tragedi WTC di Manhattan, New York City, Selasa, 11 September 2018, malam waktu setempat. Dalam peringatan itu, instalasi Tribute in Light dipancarkan sebagai bentuk penghormatan kepada korban dalam serangan tersebut. Afp Photo/Getty Images