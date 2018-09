Seorang perempuan menggendong bayinya keluar dari pusat penitipan anak di daerah Flushing, Queens, Kota New York, tempat terjadinya penikaman, Jumat, 21 September waktu setempat.

22 September 2018 13:44 WIB Penikaman di Penitipan Anak New York Lukai 3 Bayi New York: Tiga bayi dan dua orang dewasa ditikam di pusat penitipan anak di kota New York pada Jumat, 21 September 2018 waktu setempat. Salah satu bayi dalam kondisi luka parah. AFP Photo/Timothy A Clary