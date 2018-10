Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah menerima pengunduran diri Nikki Haley sebagai Dubes AS untuk PBB, di Kantor Oval, Gedung Putih, Washington DC, Selasa, 9 Oktober 2018. Haley akan meninggalkan posnya pada akhir tahun.

10 Oktober 2018 10:09 WIB Nikki Haley Mundur sebagai Dubes AS untuk PBB New York: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran dirinya dia sampaikan kepada Presiden AS Donald Trump, Selasa, 9 Oktober 2018. AFP Photo/Getty Images/Mark Wilson/Olivier Douliery