Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, didampingi President Director PT Suzuki Indomobil Motor, Seiji Itayama, dan President Commissioner PT Suzuki Indomobil Motor, Soebronto Laras, melihat-lihat jajaran produk Suzuki yang akan diekspor pada acara seremoni ekspor perdana Suzuki yang bertajuk From Indonesia to the World.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mencoba duduk di dalam kabin All New Ertiga yang akan di ekspor ke berbagai negara.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melakukan prosesi pecah kendi sebagai penanda ekspor All New Ertiga dan Nex II dimulai.

22 Oktober 2018 18:27 WIB All New Suzuki Ertiga & Nex II Buatan Indonesia yang Mendunia Cikarang: Suzuki secara resmi memulai ekspor All New Ertiga dan Nex II untuk pasar global pada Senin, 22 Oktober 2018. Nantinya MPV buatan Cikarang, Jawa Barat, ini akan dikirim ke 24 negara di Asia, Amerika Latin, dan Oseania. Sedangkan Nex II akan memulai debut globalnya di Filipina. Medcom.id/Ekawan Raharja