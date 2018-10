Jumpa Menlu Saudi, Retno Marsudi Bahas Kasus Khashoggi

Retno menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sangat prihatin terhadap kejadian yang menimpa Jamal Khashoggi dan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. "Saya juga menyampaikan kepada Menlu al-Jubeir bahwa saya mencermati juga pernyataan (Pemerintah Arab Saudi) yang dinyatakan melalui Menlu al-Jubeir dua hari lalu yang antara lain menyebutkan 'we are determined to find out all the fact' (kami bertekad untuk mencari tahu seluruh faktanya)," ujar Retno.