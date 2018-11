"Saya harap Bapak Presiden tidak takut untuk mengungkap ini. Kalau Bapak Presiden tidak takut, tentu masalahnya tidak ada lagi," ujar Novel di KPK.

Koalisi masyarakat sipil dan Wadah Pegawai (WP) KPK menggelar aksi memperingati 500 hari penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta.

01 November 2018 15:57 WIB 500 Hari Kasus Novel, Pelaku Penyerangan Belum Terungkap Jakarta: Sudah 500 hari berlalu, teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum terungkap. Dalam aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 November 2018, Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan, dan jangan takut mengungkap kasus ini. Antara Foto/Reno Esnir