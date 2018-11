Kenny menampilkan lagu-lagu instrumental andalannya seperti Songbird, Havana, The Moment, hingga My Heart Will Go On.

06 November 2018 22:28 WIB Kemeriahan Konser Kenny G di Jakarta Jakarta: Kenneth Gorelick, atau yang lebih dikenal dengan Kenny G menggelar konser bertajuk 'One Night Only Kenny G', di The Kasablanka, Mall Casablanka, Jakarta Selatan, Selasa, 6 November 2018. Kenny menampilkan lagu-lagu instrumental andalannya seperti Songbird, Havana, The Moment, hingga My Heart Will Go On. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay