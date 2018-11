Guns N'Roses Guncang GBK

Vokalis Guns N' Roses Axl Rose (kiri), gitaris Slash, dan drummer Frank Ferrer beraksi pada konsernya yang bertajuk 'Not In This Lifetime' di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

Dalam konsernya yang bertajuk 'Not In This Lifetime' tersebut, Guns N' Roses hadir dengan formasi klasiknya di antaranya, Axl Rose (vokal), Duff McKagan (bass), Slash (gitar), Dizzy Reed (keyboard), serta Richard Fortus (gitar), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).

Sederet lagu-lagu populer milik grup musik asal Amerika Serikat itu membawa kembali nuansa nostalgia penggemar Guns N' Roses. Beberapa lagu tersebut di antaranya adalah 'Welcome To The Jungle', 'Rocket Queen', 'You Could Be Mine', 'Sweet Child O'mine', hingga 'November Rain'.